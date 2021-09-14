Московские кафе и рестораны получат звезды "Мишлен". 14 октября в парке "Зарядье" презентуют первый в истории выпуск гастрономического гида по российской столице. Его также называют "Красный гид" или "Красный путеводитель".

Во время презентации столичным кафе и ресторанам и их поварам будут присвоены звезды "Мишлен". Россия станет 33-й страной, где выпускают гид, а Москва – первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.

Гид "Мишлен" наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов, он выпускается уже более 120 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.