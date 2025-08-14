"Новости дня": в Рязанском районе заменили лифты в девятиэтажке

В районе Рязанский обновили лифтовое оборудование в доме на улице Коновалова. В четырех подъездах установили современные подъемники с расширенными дверными проемами, удобными для маломобильных жителей.

В новых лифтах появились инфракрасные датчики, кнопки с подсветкой и шрифтом Брайля, а также более плавный ход кабины. Замена проведена в рамках городских правил – оборудование меняют по достижении 25 лет эксплуатации.

Подробнее – в программе "Новости дня".