"Мой район. Новости": в Нагатинском затоне в трех домах обновили лифты

В трех домах Нагатинского затона установили новые лифты, пришедшие на смену старым подъемникам с истекшим сроком службы. Новое оборудование стало удобнее и безопаснее: шире дверные проемы, инфракрасный контроль, звуковая индикация и голосовой помощник для людей с ослабленным зрением.

Лифты оснащены системой безопасности, кнопками со шрифтом Брайля и световой индикацией. По программе капремонта в городе уже заменили более тысячи подъемников отечественного производства. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".