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Новости

04 июля, 06:20

Город

"Мой район. Новости": в Нагатинском затоне в трех домах обновили лифты

"Мой район. Новости": в Нагатинском затоне в трех домах обновили лифты

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В трех домах Нагатинского затона установили новые лифты, пришедшие на смену старым подъемникам с истекшим сроком службы. Новое оборудование стало удобнее и безопаснее: шире дверные проемы, инфракрасный контроль, звуковая индикация и голосовой помощник для людей с ослабленным зрением.

Лифты оснащены системой безопасности, кнопками со шрифтом Брайля и световой индикацией. По программе капремонта в городе уже заменили более тысячи подъемников отечественного производства. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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