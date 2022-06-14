Городские службы Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды.

Москва продолжит работу над расширением стоп-листа британских подданных, следует из заявления МИД РФ.

"Роскосмос" за три года улучшил результаты по исполнению гособоронзаказа.

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