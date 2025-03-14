Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 11:15

Город

Москвичи выбрали концепцию нового Большого московского цирка

Москвичи выбрали концепцию нового Большого московского цирка

"Улицы московские": Лесная улица

В Москве началась промывка фонтанов к весеннему сезону

В метро выйдут 34 новых поезда "Москва-2024" в 2025 году

Почти 50 столичных колледжей примут участие в масштабном форуме

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 14 марта

Белогрудые ежи вышли из зимней спячки в Московском зоопарке

Более 500 тонн продуктов приобрели москвичи на ярмарках выходного дня с начала 2025 года

Специалисты начали очищать фонтаны в Москве

Москвичей приглашают на фестиваль "Крымская весна" на Тверской площади

Жители столицы проголосовали за концепцию нового Большого московского цирка. Он будет построен в районе Мнёвники и станет первым в мире интерактивным цирком. Визуальные эффекты дополнят представления, а зрители смогут погрузиться в шоу благодаря голограммам и экранам вокруг арены.

Проект обещает стать не только культурным центром для москвичей, но и новой точкой притяжения для туристов. Кроме того, в разработке участвуют дети – их идеи учитывают при создании концепции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика