Москвичи выбрали концепцию нового Большого московского цирка

Жители столицы проголосовали за концепцию нового Большого московского цирка. Он будет построен в районе Мнёвники и станет первым в мире интерактивным цирком. Визуальные эффекты дополнят представления, а зрители смогут погрузиться в шоу благодаря голограммам и экранам вокруг арены.

Проект обещает стать не только культурным центром для москвичей, но и новой точкой притяжения для туристов. Кроме того, в разработке участвуют дети – их идеи учитывают при создании концепции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.