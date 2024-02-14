Национальный космический центр откроют в Москве в 2024 году

На западе столицы завершается строительство одного из крупнейших в мире аэрокосмических кластеров – Национального центра имени Хруничева. Работы на площадке площадью 250 тысяч квадратных метров идут круглосуточно. Когда кластер откроется, в этих небоскребах смогут работать около 20 тысяч ученых и инженеров.

Как отметил заммэра Андрей Бочкарев, на данный момент завершаются основные строительные работы, позже строители начнут отделку, а также оснащение техническими системами этого объекта.

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