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13 февраля, 11:30

Наука

Космический корабль "Прогресс МС-24" затоплен в Тихом океане

Космический корабль "Прогресс МС-24" затоплен в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-24" отстыковался от МКС

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Грузовой корабль "Прогресс МС-24" затоплен в Тихом океане после полугода пребывания на МКС, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

В корпорации уточнили, что корабль отстыковался от космической станции утром 13 февраля. Затем специалисты центра управления полетами запустили на торможение двигатель. Далее его свели с орбиты, аппарат вошел в атмосферу и разрушился.

Место корабля на станции займет "Прогресс МС-26", старт которого планируется 15 февраля с Байконура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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