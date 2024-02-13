Космический корабль "Прогресс МС-24" затоплен в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-24" затоплен в Тихом океане после полугода пребывания на МКС, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

В корпорации уточнили, что корабль отстыковался от космической станции утром 13 февраля. Затем специалисты центра управления полетами запустили на торможение двигатель. Далее его свели с орбиты, аппарат вошел в атмосферу и разрушился.

Место корабля на станции займет "Прогресс МС-26", старт которого планируется 15 февраля с Байконура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.