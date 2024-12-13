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13 декабря, 08:00

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На ВДНХ отметят Всемирный день катания на коньках

На ВДНХ отметят Всемирный день катания на коньках

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Проект "Зима в Москве" набирает обороты. В воскресенье, 15 декабря, на ВДНХ ждут любителей рассекать лед. Там отметят Всемирный день катания на коньках. Мероприятие начнется в полдень.

В торжественном открытии примут участие олимпийские чемпионы и известные спортсмены. Они весь день будут раздавать автографы. Главным событием станет мастер-класс по конькобежному спорту от чемпиона мира Дмитрия Лобкова. Кроме того, гостей ждут забеги на льду, конкурсы и розыгрыши призов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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