На ВДНХ отметят Всемирный день катания на коньках

Проект "Зима в Москве" набирает обороты. В воскресенье, 15 декабря, на ВДНХ ждут любителей рассекать лед. Там отметят Всемирный день катания на коньках. Мероприятие начнется в полдень.

В торжественном открытии примут участие олимпийские чемпионы и известные спортсмены. Они весь день будут раздавать автографы. Главным событием станет мастер-класс по конькобежному спорту от чемпиона мира Дмитрия Лобкова. Кроме того, гостей ждут забеги на льду, конкурсы и розыгрыши призов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.