Ряд улиц в центре Москвы закрыты для проезда

Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка в Москве закрыты для движения автомобилей из-за фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши". Ограничения коснутся и прилегающих переулков.

При этом по некоторым улицам нельзя будет проехать на велосипедах, самокатах, гироскутерах и моноколесах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

