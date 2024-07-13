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13 июля, 09:15

Город

Ряд улиц в центре Москвы закрыты для проезда

Ряд улиц в центре Москвы закрыты для проезда

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Улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка в Москве закрыты для движения автомобилей из-за фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши". Ограничения коснутся и прилегающих переулков.

При этом по некоторым улицам нельзя будет проехать на велосипедах, самокатах, гироскутерах и моноколесах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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