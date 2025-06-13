Москва и Пекин подписали семь соглашений по развитию технологий и бизнеса

На конференции в Пекине предприниматели и представители властей Москвы и китайской столицы заключили семь соглашений о сотрудничестве. В мероприятии приняли участие более 400 экспертов, представителей бизнеса и госструктур.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, обсуждались перспективы выхода российских технологических компаний на рынок Китая, развитие цифровых сервисов, интеллектуальных транспортных систем, а также подходы в инвестиционной и промышленной политике.

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