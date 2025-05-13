Гидравлические работы стартовали в Москве после окончания отопительного сезона

В столице стартовали ежегодные отключения горячей воды. Это обязательная мера, необходимая для проверки и ремонта труб после отопительного сезона. Как пояснил заместитель мэра Петр Бирюков, в это время специалисты проводят гидравлические испытания, чтобы выявить слабые участки теплосетей и подготовить их к следующей зиме.

Обычно отключения длятся 10 дней, но если трубы требуют дополнительного вмешательства – срок могут продлить до 14. Узнать дату отключения по своему адресу можно на портале mos.ru, в приложении "Моя Москва" или на сайте "МОЭК".

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