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13 февраля, 23:55

Культура

Дом моды Вячеслава Зайцева могут превратить в многофункциональный центр

Дом моды Вячеслава Зайцева могут превратить в многофункциональный центр

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Дом моды Вячеслава Зайцева, который когда-то был символом советской и российской моды, сейчас меняет свой облик. Там больше не проходят громкие показы, а его главная зона – арт-галерея с кафе – закрыта и выставлена на аренду.

По предварительным планам, десятиэтажное здание могут преобразовать в многофункциональный центр с ресторанами. Однако поклонники творчества легендарного кутюрье надеются, что Дом моды удастся сохранить.

Ранее к зданию примыкала трехэтажная пристройка, в которой находился кабинет модельера, но ее уже продали, а средства направили на погашение долгов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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