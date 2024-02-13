Жилой район построят по программе КРТ в Медведкове

Новый жилой микрорайон появится в Северо-Восточном административном округе столицы. Его возведут на месте бывшей промзоны Медведково. Новые городские пространства, производства и жилье построят по программе комплексного развития территорий.

Так, в рамках проекта предусмотрено строительство около 438 тысяч квадратных метров производственных, общественно-деловых и социальных объектов. Кроме того, на расчищенной территории можно будет возвести жилье общей площадью порядка 252 тысяч квадратных метров.

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