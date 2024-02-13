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13 февраля, 11:15

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Жилой микрорайон построят на месте бывшей промзоны Медведково

Жилой микрорайон построят на месте бывшей промзоны Медведково

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В Северо-Восточном административном округе на месте бывшей промзоны Медведково по программе КРТ возведут современный жилой микрорайон. В нем предусмотрены поликлиники, школы и детские сады.

Как отметил директор ГБУ "Агентство промышленного развития Москвы" Алексей Тарасов, в Медведкове планируют построить около 38 тысяч квадратных метров производственных, общественно-деловых и социальных объектов, а также жилье общей площадью порядка 252 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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