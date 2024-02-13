Участок в Басманном районе реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неэффективно используемый участок в Басманном районе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликован на портале мэра и правительства Москвы, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, общая площадь участка – 1,09 гектара. Он находится недалеко от станций метро "Чкаловская" и "Курская".

Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 700 миллионов рублей. При помощи реализации проекта будут созданы современные и комфортные условия труда для 600 сотрудников городских коммунальных служб.

На участке по адресу улица Нижняя Сыромятническая, владение 1/4, в настоящий момент расположен аварийный складской объект, уточнил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Уточняется, что вместо него планируют построить коммунальную базу общей площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров на участке площадью не менее 0,65 гектара. Территория вокруг будет благоустроена.

По мнению Гамана, база позволит сохранить высокий уровень обслуживания столичной инфраструктуры.

Накануне сообщалось, что современный микрорайон появится на месте бывшей промзоны Медведково в северо-восточном административном округе столицы. Право на редевелопмент выставлено на торги, запланированные на 5 марта. Заявки на участие принимаются до 22 февраля.

До этого отмечалось, что торги на право реализации шести проектов КРТ пройдут с февраля по март. На участках неэффективно используемых территорий построят современные городские кварталы.

Три участка на северо-западе Москвы выставят на торги по программе КРТ