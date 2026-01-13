Городские службы убирают снег в Москве в круглосуточном режиме

В Москве городские службы продолжают активную работу по ликвидации последствий снегопадов. Снежные сугробы, образовавшиеся во время уборки, постепенно убирают с улиц города. Работа ведется в круглосуточном режиме.

Дороги и тротуары регулярно прометают и несколько раз в день обрабатывают противогололедными материалами. Также коммунальные службы очищают от снега кровли, фасады и водостоки жилых домов. Всего к работам по уборке снега привлечено около 130 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.