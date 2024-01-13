Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Коммунальные службы продолжают активно чистить улицы после прошедших снегопадов. На этой неделе столицу накрыла метель, высота сугробов достигла 41 сантиметра.

На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали фриз с изображением различных родов войск. Специалисты расчистили барельефы от старых слоев краски, укрепили их и устранили трещины.

На Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 14, 21 и 28 января изменится расписание поездов. Это связано со строительством станции Петровско-Разумовская первого диаметра.

В прошлом году появилось 39 новых маршрутов электробусов. В Дептрансе рассказали, что экологичный транспорт полностью заменил автобусы на 35 маршрутах, а еще на 4 они работают вместе.

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