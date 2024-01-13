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Новости

13 января, 20:30

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Новости часа: на ВДНХ зарегистрировали брак с использованием биометрических данных

Москвичей предупредили, что прогулка по открытому льду опасна

Фриз отреставрировали на станции метро "Новокузнецкая"

Москвичам рассказали о благотворительной акции "Добрая елка"

Новости часа: барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик

Коммунальные службы Москвы проводят уборку города после снегопада

"Мой район. Новости": портал "Наш город" помог решить москвичам 8 млн вопросов

"Мой район. Новости": школу площадью более 20 тыс км построят в столичном ТиНАО

В столице рассказали о самых популярных маршрутах "Узнай Москву" на праздниках

Коммунальные службы продолжают активно чистить улицы после прошедших снегопадов. На этой неделе столицу накрыла метель, высота сугробов достигла 41 сантиметра.

На станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали фриз с изображением различных родов войск. Специалисты расчистили барельефы от старых слоев краски, укрепили их и устранили трещины.

На Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 14, 21 и 28 января изменится расписание поездов. Это связано со строительством станции Петровско-Разумовская первого диаметра.

В прошлом году появилось 39 новых маршрутов электробусов. В Дептрансе рассказали, что экологичный транспорт полностью заменил автобусы на 35 маршрутах, а еще на 4 они работают вместе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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