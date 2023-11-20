Две иномарки провалились под лед на Лене в Якутии

Фото: телеграм-канал Readovka

Две иномарки выехали на реку Лену и провалились под лед, сообщается в телеграм-канале управления ГИБДД по Якутии. Обе аварии произошли в поселке Нижний Бестях. Водители и пассажиры не пострадали.

Сперва под лед ушла Toyota Ipsum, за рулем которой находился мужчина 1999 года рождения. Через полтора часа такая же ситуация произошла с Mazda Bongo, которой управлял водитель 1978 года рождения. На переднем сидении обеих машин находились пассажиры.

В ГИБДД напомнили, что за несанкционированный выезд на реку грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При этом жители республики, несмотря на штрафы и запреты, продолжают ездить по неустойчивому льду по маршруту Якутск – Нижний Бестях и в обратном направлении.

В рамках безопасности граждан подъездные пути на берегу Лены со стороны поселка Нижний Бестях заблокировали.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в городе Свободном в Амурской области. В результате аварии пострадали восемь человек, включая двоих детей.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция. Прокуратура проверяет исполнение законодательства по организации перевозок, в том числе меры по безопасности пассажиров, прохождение предрейсового медицинского освидетельствования водителя и готовности транспортного средства к эксплуатации.



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