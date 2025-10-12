Форма поиска по сайту

12 октября, 12:15

Город

Реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово завершилась в Москве

Сергей Собянин сообщил о юбилее единой справочной службы правительства Москвы

Москвичи совершили 235 миллионов поездок на электросамокатах за 7 лет

Резкое похолодание до 4 градусов ожидается в столице 13 октября

На Дмитровском шоссе в районе метро "Физтех" произошло ДТП

Московский театр кукол открыл 95-й юбилейный сезон

В московском МТС Live Холл прошел концерт рэпера "Нигатива"

Москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2,2 млн раз

Подвалы московских домов начали продавать под видом апартаментов

Парящий мост в парке "Зарядье" закрыли на ремонт

В Москве завершилась реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово. Специалисты провели работы по восстановлению фасадов, кровли и строительной системы здания. Одной из ключевых задач стало воссоздание исторического шпиля на куполе, который был утрачен со временем.

Архитекторы сохранили все основные исторические новшества и габариты здания, включая большие витражные оконные проемы. Работа осложнялась тем, что до наших дней сохранилось крайне мало подробных данных о первоначальном облике флигеля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоЕвгения МирошкинаАрина Устюкова

