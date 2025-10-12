Реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово завершилась в Москве

В Москве завершилась реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово. Специалисты провели работы по восстановлению фасадов, кровли и строительной системы здания. Одной из ключевых задач стало воссоздание исторического шпиля на куполе, который был утрачен со временем.

Архитекторы сохранили все основные исторические новшества и габариты здания, включая большие витражные оконные проемы. Работа осложнялась тем, что до наших дней сохранилось крайне мало подробных данных о первоначальном облике флигеля.

