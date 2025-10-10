Соревнования по спортивному ориентированию и бильярду пройдут в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве в выходные, 11 и 12 октября, пройдут соревнования по спортивному ориентированию и бильярду, передает портал мэра и правительства столицы.

Жители города могут принять участие в соревнованиях по спортивному ориентированию на кубок префекта Восточного административного округа в Измайловском парке. Мероприятие проведут в субботу, в нем могут участвовать москвичи старше 10 лет.

Согласно правилам, участникам с помощью карты и компаса предстоит пройти по маршруту через специальные контрольные пункты, где разместят станции электронной отметки. При этом время прохождения по маршруту будут фиксировать дважды.

Уточняется, что самым юным участникам предстоит преодолеть 1,5 километра и 6 контрольных пунктов за 15 минут, а взрослым – 4,5 километра через 20 точек за 30 минут. Детей во время соревнований будет сопровождать помощник.

Соревнования командные, но победителей определят в индивидуальном зачете. Во время состязаний будут дежурить медработники. Кроме того, для болельщиков будет работать ярмарочный городок. Здесь проведут различные мастер-классы, а для малышей откроют зону с батутами.

В воскресенье в Мещерском парке состоится забег "Осенний гром – 2025". В его рамках спортсмены пробегут дистанции 5, 10,9 и 21,1 километра. Для детей подготовят маршрут протяженностью один километр.

Помимо этого, будут проведены эстафетные забеги в 3 этапа: 7, 5 и 9 километров.

Вместе с тем с 12 октября во Дворце бильярдного спорта "Москвич" на Волгоградском проспекте будет проходить XIX турнир по бильярдному спорту "Кубок Кремля". Мероприятие продлится по 18 октября.

Спортсмены будут состязаться в дисциплинах комбинированная пирамида, свободная пирамида и пул-10. В соревнованиях примут участие игроки из России и других стран.

Как сообщалось ранее, в Москве стартовал месяц игровых видов спорта. Для гостей и жителей города подготовили серию бесплатных мероприятий. В частности, 11 октября в спорткомплексе (СК) "Ника" пройдет мастер-класс по волейболу. Мероприятие доступно для участников в возрасте от 7 лет.