Горожане с билетами на колесо обозрения "Солнце Москвы" смогут их вернуть

Люди, купившие билеты на колесо обозрения "Солнце Москвы" и не попавшие на аттракцион, смогут вернуть их или пройти в любой другой день до конца года. Об этом заявили в пресс-службе аттракциона.

Накануне крупнейшее в Европе колесо обозрения прекратило работу по техническим причинам. Желающих прокатится на "Солнце Москвы" меньше не становится. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.