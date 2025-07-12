Бесплатное мороженое будут раздавать на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале в 13:00 12 июля будут бесплатно раздавать мороженое. Москвичей и гостей столицы ждут игры, квесты, мастер-классы, как для детей, так и для взрослых.

Для тех, кто любит танцевать, организовали танцпол прямо на крыше вокзала. Весь день будет звучать музыка от участников проекта "Музыка в метро". Вечером ожидается представление с участием фокусника-иллюзиониста и масштабное велошоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.