Интерактивный медиафестиваль "Твоя Москва" откроется в парке искусств "Музеон" 16 июля

16 июля в парке искусств "Музеон" открывается интерактивный медиафестиваль "Твоя Москва". До конца месяца там будут проходить мастер-классы и лекции лучших спикеров – более 20 звезд медиаиндустрии, блогеров и лидеров мнений. Так, генеральный продюсер холдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев расскажет о будущем киноиндустрии в России, перспективе киноплатформ и кинотеатров. А ведущий Станислав Кулик поделится секретами постановки речи. И все это бесплатно, надо только зарегистрироваться онлайн.

Кроме того, до 22 июля можно попытать удачу в творческом конкурсе. Участникам нужно прислать не более двух фоторабот о том, как менялась столица в последние 10 лет. Снимки покажут на медиафестивале, телеканале Москва 24 и в соцсетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.