Дорожную разметку нанесут на обновленные участки Кремлевского кольца в течение 10 дней. Асфальт ремонтируют на 14 участках магистрали, 10 из них уже готовы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Общая площадь работ составит более 160 тысяч квадратных метров. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, асфальт меняют по ночам, а движение перекрывают частично. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

