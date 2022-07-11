Благоустройство переулков Арбата и Хамовников выполнено на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство переулков районов Арбат и Хамовники завершено уже на 60%, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году в этих двух районах благоустроят 18 переулков. Бирюков подчеркнул, что эти работы являются продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала.

"Главная задача – добавить территориям комфорта и функциональности. В настоящее время выполнено 60% от общего объема работ, полностью завершить их планируем к сентябрю", – сказал заммэра.

Привести в порядок собираются переулки Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.

Там уже отремонтировали и заменили водопроводные, тепловые и канализационные сети, проложили кабельную канализацию и обустроили систему водостока. Завершается установка бордюров, мощение тротуаров и замена асфальта на проезжей части.

На местах проведения работ для безопасности пешеходов и водителей выставили ограждения. Также специалисты организовали удобные и безопасные проходы.

Бирюков отметил, что в рамках благоустройства за счет частичного изменения геометрии улиц, где возможно, расширятся тротуары. При этом все исторические детали сохранят, в том числе канализационные люки и таблички. Отреставрировать планируется старинные ограждения.

В переулках Арбата и Хамовников установят всего порядка 500 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными лампами. Половина опор освещения уже оборудована. В районах установят почти 250 малых архитектурных форм и 25 информационных стел.

Также благоустроить планируется и территорию рядом с переулками. Высадят свыше 140 деревьев и 1,3 тысячи кустарников, разобьют цветники и газоны. В порядок приведут территорию возле Успенской церкви, у памятников Фритьофу Нансену и Булату Окуджаве, около стены Цоя, а также скверы Мигеля Идальго, Бурганова.

Ранее специалисты почти на 50% выполнили работы по благоустройству территории ТПУ "Марьина Роща". Возле наземного вестибюля строящейся станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро, на базе которой строится ТПУ, создают комфортную среду для пассажиров.

Сейчас на станции ведутся пусконаладочные работы, монтаж инженерных систем, а также архитектурная отделка. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что около территории ТПУ "Марьина Роща" благоустроят территорию в 1,4 гектара. Здесь появятся газоны, деревья, кустарники и парковка.