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11 сентября, 06:45

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Около 64 тыс "квадратов" гибких офисов должны появиться в столице в 2024 году

Около 64 тыс "квадратов" гибких офисов должны появиться в столице в 2024 году

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В Москве набирают популярность коворкинги и так называемые гибкие офисы. Только по итогам 2024 года в столице должны появиться около 64 тысяч квадратных метров таких помещений.

Гибкий офис представляет собой помещение, в которое компания-арендатор не вкладывается финансово. Собственник помещения подстраивается под клиента.

В чем причина повышенного интереса бизнеса к гибким офисам? И сколько можно сэкономить на аренде помещений? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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