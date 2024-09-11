Около 64 тыс "квадратов" гибких офисов должны появиться в столице в 2024 году

В Москве набирают популярность коворкинги и так называемые гибкие офисы. Только по итогам 2024 года в столице должны появиться около 64 тысяч квадратных метров таких помещений.

Гибкий офис представляет собой помещение, в которое компания-арендатор не вкладывается финансово. Собственник помещения подстраивается под клиента.

В чем причина повышенного интереса бизнеса к гибким офисам? И сколько можно сэкономить на аренде помещений? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.