Конный театр Кремлевской школы верховой езды выступил на ВДНХ

ВДНХ – одно из главных мест притяжения москвичей и туристов в День города. Там можно увидеть множество ярких шоу и различных представлений.

Например, в День города на ВДНХ выступил Конный театр Кремлевской школы верховой езды. Кто еще выступит и что еще там стоит посмотреть? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.