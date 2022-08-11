Капитальный ремонт нескольких павильонов ВДНХ завершится этим летом

На ВДНХ этим летом завершится капитальный ремонт павильонов № 41, 42 и 43, где появится Центр национальных конных традиций России. А у Южного входа скоро откроется крупнейшее в Европе колесо обозрения. Высота аттракциона "Солнце Москвы" составляет 140 метров.

Всего с начала реконструкции главной выставки страны из 49 объектов культурного наследия работы завершены уже на 26. Что изменилось на ВДНХ? И что еще предстоит сделать?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.