Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 июня

Туристы начали выстраиваться в очередь на Красной площади, чтобы попасть в Мавзолей В. И. Ленина. Данная локация стала одной из самых популярных достопримечательности Москвы среди путешественников.

Москвичей попросили воздержаться от купания в городских водоемах из-за наступившего похолодания, напомнили в комплексе социального развития. Всего в городе семь мест, где можно купаться, еще четыре зоны отдыха приняли в эксплуатацию, но там можно только загорать.

Новые выделенные полосы появятся в столице. Юбилейный участок запустят на Северо-Западной хорде, на пересечении улиц Большой Академической и Прянишникова. Там курсируют семь маршрутов, включая магистральный экспресс е24.

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