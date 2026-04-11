Проект комплексного развития территорий реализуют в Бутырском районе Москвы

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории на северо-востоке столицы. Реорганизуемый участок площадью 2,61 гектара расположен в Бутырском районе на улица Яблочкова. Он находится в пешей доступности от транспортного узла "Тимирязевская".

Благодаря реализации проекта КРТ новое современное жилье получат более 600 человек. Также создадут около 700 рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

