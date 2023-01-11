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Завершен первый этап работ по углублению дна Москвы-реки в районе Кунцевской луки

Завершен первый этап работ по углублению дна Москвы-реки в районе Кунцевской луки

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В акватории Москвы-реки завершили первый этап углубления дна в районе Кунцевской луки. Это необходимо, чтобы создать нужную инфраструктуру для первого маршрута речного транспорта "Парк Фили" – Киевский".

Протяженность зоны углубления – более двух километров. Специалисты удаляют ненужные донные отложения, улучшают условия судового хода, создают безопасные подходы к специальным понтонным причалам. Глубина в районе Кунцевской луки теперь составляет минимум 2,5 метра.

Второй и завершающий этап работ запланирован на апрель. После этого суда смогут проходить этот участок в любой сезон и погоду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоАлина Гилева
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