Главную экологическую елку страны установили и нарядили в Московском зоопарке. Дерево украсили новогодними игрушками из переработанного пластика и вторсырья, которые прислали дети со всей страны.

На елке разместили больше тысячи игрушек. Всего их прислали более 6 тысяч штук. В церемонии открытия также приняли участие авторы игрушек, призеры и победители международной премии "Экология – дело каждого".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.