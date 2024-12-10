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10 декабря, 18:00

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Главную экологическую елку страны установили и нарядили в Московском зоопарке

Главную экологическую елку страны установили и нарядили в Московском зоопарке

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Главную экологическую елку страны установили и нарядили в Московском зоопарке. Дерево украсили новогодними игрушками из переработанного пластика и вторсырья, которые прислали дети со всей страны.

На елке разместили больше тысячи игрушек. Всего их прислали более 6 тысяч штук. В церемонии открытия также приняли участие авторы игрушек, призеры и победители международной премии "Экология – дело каждого".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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