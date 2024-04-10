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Новости

10 апреля, 11:45

Город

Дом площадью более 100 тыс квадратных метров построят в поселении Мосрентген

Дом площадью более 100 тыс квадратных метров построят в поселении Мосрентген

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В поселке Мосрентген по программе реновации построят жилой дом площадью более 100 тысяч "квадратов". Кроме того, после редевелопмента по программе КРТ неиспользуемых территорий в Некрасовке появится жилье, социальная и общественно-деловая инфраструктура.

Тем временем СМИ пишут, что на ВДНХ проведут "Тотальный диктант". Также к Параду Победы в центре Москвы уже нанесли временную дорожную разметку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городреновацияобществовидеоИван Князев
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