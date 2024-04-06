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06 апреля, 23:15

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Коммунальные службы приступили к промывке фасадов на Садовом кольце

Коммунальные службы приступили к промывке фасадов на Садовом кольце

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Генеральная уборка в Москве продолжается: специалисты промывают памятники и монументы, фасады домов, набережные и другие объекты. Так, коммунальные службы приступили к промывке фасадов на Садовом кольце. Чтобы очистить каждый метр фасада, коммунальные службы используют автовышки.

Сотрудники сначала наносят гипоаллергенное моющее средство, ждут 15 минут, а затем смывают его водой аппаратами высокого давления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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