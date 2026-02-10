Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 14:00

Город

В Москве состоится знакомство с культурой Китая

В Москве состоится знакомство с культурой Китая

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве

Новый пешеходный мост начали возводить к острову Балчуг в Москве

До 2032 года в столице построят 34 станции метро и 83 километра путей

Воспитатель частного детского сада в Коммунарке насильно укладывала ребенка спать

"Москва – столица спорта": гребцы рассказали, как тренируются зимой

Подготовка к встрече китайского Нового года началась в Москве

Москвич отдал специалистам пуму, которую завел дома

Высокотехнологичные производства составили 38% от общего объема промышленности Москвы

Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

Все желающие смогут познакомиться с культурой, традициями и искусством Китая во время празднования Китайского Нового года в Москве. Мероприятия пройдут с 16 февраля по 1 марта на площадках проекта "Зима в Москве", оформленных в восточном стиле.

Центральным символом праздника станет огненная лошадь, знак наступающего 2026 года. Площадки украсят тысячей красных фонариков и двадцатипятиметровым драконом. Для гостей организуют фотозоны с сакурой и мандариновыми деревьями, мастер-классы по каллиграфии и живописи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоЛариса СоколоваЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика