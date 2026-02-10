В Москве состоится знакомство с культурой Китая

Все желающие смогут познакомиться с культурой, традициями и искусством Китая во время празднования Китайского Нового года в Москве. Мероприятия пройдут с 16 февраля по 1 марта на площадках проекта "Зима в Москве", оформленных в восточном стиле.

Центральным символом праздника станет огненная лошадь, знак наступающего 2026 года. Площадки украсят тысячей красных фонариков и двадцатипятиметровым драконом. Для гостей организуют фотозоны с сакурой и мандариновыми деревьями, мастер-классы по каллиграфии и живописи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.