10 февраля, 12:15Город
Новый мост соединит разделенные участки Болотной набережной в Москве
Строительство нового пешеходного моста началось в центре Москвы на Болотной набережной. Сооружение протяженностью 170 метров соединит участки, разделенные улицей Серафимовича.
Мост завершит прогулочный маршрут, который протянется от Воробьевых гор через Парк Горького и Крымскую набережную до острова Балчуг. Возведение будут вести с воды со специальной насыпи, поэтому проезжая часть останется открытой для движения транспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.