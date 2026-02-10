Новый мост соединит разделенные участки Болотной набережной в Москве

Строительство нового пешеходного моста началось в центре Москвы на Болотной набережной. Сооружение протяженностью 170 метров соединит участки, разделенные улицей Серафимовича.

Мост завершит прогулочный маршрут, который протянется от Воробьевых гор через Парк Горького и Крымскую набережную до острова Балчуг. Возведение будут вести с воды со специальной насыпи, поэтому проезжая часть останется открытой для движения транспорта.

