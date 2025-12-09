Здание МГПУ украсили к Новому году

Московский городской педагогический университет украшен к Новому году. Теперь на его фасаде показывается световое шоу, посвященное трем зимним месяцам. А рядом с вузом установили живые ели и смонтировали инсталляцию по мотивам сказки и балета "Щелкунчик".

Нарядные елки и цветные гирлянды украшают все центральные московские улицы. Оригинально и ярко также оформлены фасады ресторанов и витрины магазинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

