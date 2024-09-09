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09 сентября, 07:00

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На чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" определили победителя

На чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" определили победителя

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В Москве наградили лучших игроков в "Камень, ножницы, бумага". В День города подвели итоги состязаний, проходивших с 1 июня. Победителем стал 25-летний Дмитрий Дадиан. Ему вручили главный приз – чемпионский пояс.

Участие в них приняли больше 105 тысяч москвичей. Чемпионат проходил в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Участники чемпионата могли сыграть по три партии в день, получая за каждую победу по одному баллу. В суперфинал прошли 48 человек в возрасте от 8 до 50 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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