На чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" определили победителя

В Москве наградили лучших игроков в "Камень, ножницы, бумага". В День города подвели итоги состязаний, проходивших с 1 июня. Победителем стал 25-летний Дмитрий Дадиан. Ему вручили главный приз – чемпионский пояс.

Участие в них приняли больше 105 тысяч москвичей. Чемпионат проходил в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Участники чемпионата могли сыграть по три партии в день, получая за каждую победу по одному баллу. В суперфинал прошли 48 человек в возрасте от 8 до 50 лет.

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