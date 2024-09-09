Новое жилье по программе реновации получили почти 30 тыс жителей ЮВАО

Почти 30 тысяч жителей юго-восточного округа получили новые квартиры по программе реновации. Больше всего правообладателей появилось в районах Люблино и Кузьминки.

Всего в округе сдано уже 45 новостроек. 130 старых домов расселены. Больше половины из этих зданий уже демонтированы, а на месте сноса ведется строительство 29 новых жилых комплексов.

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