Книгу "Защищая Отечество" презентовали в музее-панораме "Бородинская битва" в Москве. Это издание масштабного издательского проекта "Библиотека Союзного государства".

Издание посвящено подвигам Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в ходе Отечественной войны 1812 года. В книгу вошли уникальные иллюстрации и документы, многие из которых публикуются впервые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.