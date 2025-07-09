Москвичам и гостям столицы рассказали, какие мероприятия проходят в городе для детей

На Страстном бульваре в художественной мастерской пройдет бесплатный мастер-класс "Самоцветы", где все желающие смогут создать объемную картину в технике 3D-аппликации. Занятие начнется в 15:00.

Арт-павильон "Ракета" проекта "Сделано в Москве" приглашает детей и взрослых на мастер-класс по изготовлению изделий из дерева. Там можно будет сделать брошку, брелок или магнит. Начало в 18:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.