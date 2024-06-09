Более 70 участков купили и арендовали у Москвы с начала 2024 года

Около 20 участков арендовали предприниматели у Москвы для строительства коммерческих объектов с начала года, еще более 50 приобрели физические лица для возведения частных домов, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Вовлечение в оборот свободных участков позволяет поддерживать столичный бизнес и привлекать инвесторов к развитию городской инфраструктуры и созданию дополнительных рабочих мест, отметили в ведомстве.

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