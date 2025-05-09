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09 мая, 14:50

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Парад Победы прошел на Красной площади в Москве

Парад Победы прошел на Красной площади в Москве

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На Красной площади прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции мероприятие состояло из нескольких частей: торжественное построение, речь президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина, марш пеших колонн и демонстрация военной техники.

В параде приняли участие более 11 тысяч военнослужащих. Вместе с представителями различных родов войск Вооруженных сил России по брусчатке Красной площади прошли расчеты 13 иностранных государств.

Также на параде Победы представили различную военную технику: как классику времен Великой Отечественной войны, так и передовые разработки. Некоторые образцы были показаны впервые.

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Сюжет: 80 лет Победы
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