Парад Победы прошел на Красной площади в Москве

На Красной площади прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции мероприятие состояло из нескольких частей: торжественное построение, речь президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина, марш пеших колонн и демонстрация военной техники.

В параде приняли участие более 11 тысяч военнослужащих. Вместе с представителями различных родов войск Вооруженных сил России по брусчатке Красной площади прошли расчеты 13 иностранных государств.

Также на параде Победы представили различную военную технику: как классику времен Великой Отечественной войны, так и передовые разработки. Некоторые образцы были показаны впервые.