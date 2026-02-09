Фестиваль "Масленица" стартует в Москве 13 февраля

Фестиваль "Масленица" стартует в столице 13 февраля. Он продлится до 22-го числа и станет частью проекта "Зима в Москве".

По всему городу откроют около 30 праздничных площадок, оформленных в народном стиле. Главная локация развернется на Тверском бульваре. Там гостей ждут концерты, спектакли и спортивные квесты.

Также на каждой из площадок можно будет научиться мастерить народных кукол, украшения из фетра, расписывать дерево и лепить глиняные игрушки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.