09 февраля, 07:45

Город

Фестиваль "Масленица" стартует в Москве 13 февраля

Фестиваль "Масленица" стартует в Москве 13 февраля

Москвичам рассказали, куда можно сходить в рамках Музейной недели

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 10 градусов 9 февраля

Москвичи пожаловались на проблемы со здоровьем после примерки вещей с маркетплейсов

Движение поездов на МЦД-3 скорректируют с 15 февраля

Коммунальщики справились с последствиями снежного циклона в Москве

Арктический антициклон покинул Москву

Морозы до минус 22 градусов ожидаются в столице в ночь на 9 февраля

Инсталляция из воздушных сердец появилась в Третьяковском проезде

Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на Яузском бульваре

Фестиваль "Масленица" стартует в столице 13 февраля. Он продлится до 22-го числа и станет частью проекта "Зима в Москве".

По всему городу откроют около 30 праздничных площадок, оформленных в народном стиле. Главная локация развернется на Тверском бульваре. Там гостей ждут концерты, спектакли и спортивные квесты.

Также на каждой из площадок можно будет научиться мастерить народных кукол, украшения из фетра, расписывать дерево и лепить глиняные игрушки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

