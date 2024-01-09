Свыше 250 км дорог планируют построить в Москве в течение трех лет

Больше 250 километров дорог планируют построить в Москве в ближайшие три года, отметил заммэра Андрей Бочкарев. Особое внимание планируют уделить транспортным развязкам на МКАД. По программе реконструкции уже запущено 19 объектов, и в планах открыть до конца 2024 года еще две развязки.

Чем новые развязки отличаются от пересечений старого типа и как влияют на транспортный поток в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.