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09 января, 07:45

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Свыше 250 км дорог планируют построить в Москве в течение трех лет

Свыше 250 км дорог планируют построить в Москве в течение трех лет

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Больше 250 километров дорог планируют построить в Москве в ближайшие три года, отметил заммэра Андрей Бочкарев. Особое внимание планируют уделить транспортным развязкам на МКАД. По программе реконструкции уже запущено 19 объектов, и в планах открыть до конца 2024 года еще две развязки.

Чем новые развязки отличаются от пересечений старого типа и как влияют на транспортный поток в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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