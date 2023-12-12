В ГД предложили уведомлять водителей о необходимости оплаты парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РФ предложили утвердить обязательное уведомление водителей о необходимости оплатить парковку. Соответствующее обращение думский депутат от фракции "Новые люди" Владимир Плякин направил Михаилу Мишустину, пишет ТАСС.

В своем письме он призвал только в случае неоплаты привлекать нарушителя к административной ответственности. По словам Плякина, в настоящее время оплатить парковку можно с использованием мобильного приложения.

"Однако нередки случаи, когда приложение не работает или произошел технический сбой. В современных условиях, например в Москве, очень часто наблюдаются проблемы в работе систем навигации, что также отражается на работе приложения для оплаты парковки", – отметил депутат.

Он добавил, что водители иногда просто не имеют возможности произвести платеж и получают существенный штраф, который невозможно оспорить. Вместе с тем Плякин напомнил, что сейчас на платных дорогах оплатить проезд можно либо с использованием транспондера, либо на сайте уже после проезда.

Согласно задумке парламентария, если водитель забыл и не оплатил проезд, то сначала ему направят письмо на электронную почту с предложением совершить платеж. Только после умышленной неоплаты его привлекут к административной ответственности, заключил депутат.

Ранее стало известно о планах Минтранса усилить роль "знаков переменной информации" и "динамических информационных табло". При ухудшении погоды они вводят временное ограничение скорости на дороге. Проект впервые предлагает "правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД".

Минтранс планирует ужесточить правила установки камер на столичных дорогах