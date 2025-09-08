Куда пойти на финальной неделе форума "Территория будущего. Москва 2030"

Москвичам рассказали, куда можно сходить на финальной неделе форума "Территория будущего. Москва 2030".

В парке 50-летия Октября все площадки объединены космической тематикой. Здесь можно проплыть на сапах и каяках сквозь павильон, посвященный космическим технологиям, рассмотреть созвездия, лежа на пуфах.

В Лужниках можно поучаствовать в неделе танцевальных интерактивов. Также для гостей здесь подготовили выступления артистов, познавательные и спортивные мастер-классы.



Всего по Москве открыты более 100 локаций форума.

