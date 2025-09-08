Форма поиска по сайту

08 сентября, 06:30

Город

Куда пойти на финальной неделе форума "Территория будущего. Москва 2030"

Куда пойти на финальной неделе форума "Территория будущего. Москва 2030"

Москвичам рассказали, куда можно сходить на финальной неделе форума "Территория будущего. Москва 2030".

В парке 50-летия Октября все площадки объединены космической тематикой. Здесь можно проплыть на сапах и каяках сквозь павильон, посвященный космическим технологиям, рассмотреть созвездия, лежа на пуфах.

В Лужниках можно поучаствовать в неделе танцевальных интерактивов. Также для гостей здесь подготовили выступления артистов, познавательные и спортивные мастер-классы.

Всего по Москве открыты более 100 локаций форума.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
Егор БедуляДарья КрамароваРустам Шафиуллин

