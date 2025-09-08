Форма поиска по сайту

Гостям и жителям столицы рассказали, куда можно сходить 8 сентября

Москвичам и гостям города рассказали, какие мероприятия пройдут в столице 8 сентября.

Остался один день, когда можно посетить фестиваль городского ландшафтного дизайна "Сады и цветы". На время фестиваля в столице появились более 50 традиционных выставочных садов. Городские пространства преобразили более 650 небольших цветочных объектов.

Также в городе проходят бесплатные мастер-классы по живописи. На Рождественском бульваре в 15:00 начнется мастер-класс "Акварельная живопись". В 18:00 на окружной площадке в Михайловском сквере стартует "Городской пейзаж".

В Саду имени Баумана пройдут мастер-классы по изучению иностранных языков. В 13:00 начнется урок по испанскому языку, а в 18:45 пройдут занятия по английскому языку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

