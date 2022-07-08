Дептранс рассказал о мероприятиях на День Московского транспорта

День московского транспорта отметят в столице в выходные. В городе запланировано много мероприятий. Об этом рассказала руководитель блока PR и маркетинга Дептранса Юлия Темникова.

Перед зданием МГУ устроят ралли классических автомобилей. А на Северном речном вокзале состоится праздник для детей и взрослых. По городу будут курсировать два тематических трамвая, оформленных к празднику.

Также 9 июля в Москве пройдет "Ночной забег". Это единственный массовый забег в столице, который начнется после захода солнца. Маршрут проложен по Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Финиш – у стен спортивной арены "Лужники". Участникам предстоит пробежать 10 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.