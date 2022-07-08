Совет Федерации запретит доступ в свои здания послу Британии

Совет Федерации запретит доступ в свои здания британскому послу в ответ на запрет для российских дипломатов посещать парламент Великобритании в Лондоне, сообщает РИА Новости.

Такое решение единогласно приняли сенаторы путем голосования. По словам председателя комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко, в возможности посещать Совфед откажут как послу Великобритании в России, так и другим дипломатическим сотрудникам британского посольства.

Аппарату Совета Федерации дадут соответствующее распоряжение.

Ранее посольство Великобритании в Москве заявило, что не будет пользоваться новым адресом площадь Луганской Народной Республики, владение 1.

Речь идет об адресе 121099, Москва, Смоленская набережная, дом 10, по которому дипмиссия официально располагалась до того, как близлежащую территорию переименовали в площадь Луганской Народной Республики.

В пресс-службе "Почты России" после этого предупредили, что корреспонденция посольства Великобритании будет возвращена отправителю при указании неверного адреса. В компании подчеркнули, что правила оказания услуг почтовой связи четко регламентируют то, в каком виде должны быть указаны адреса на письмах и посылках.

Новый адрес посольства Великобритании в столице внесли в соответствующий реестр Москвы 6 июля. Теперь здание дипмиссии находится по адресу площадь Луганской Народной Республики, владение 1.

Голосование по выбору территории, которая станет площадью ЛНР, проходило в "Активном гражданине". В нем приняли участие 109 603 человека.

